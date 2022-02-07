Васильев: российские прыгуны на лыжах с трамплина совершили невозможное на Олимпиаде

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина совершили невозможное, завоевав серебро на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал многократный призер этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, участник Олимпийских игр 2006 и 2014 годов Дмитрий Васильев.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

"Сердце билось за наших, только недавно отошел, такая борьба была. Хороший результат показывал все, конечно, первое звено, девочка (Ирма Махиня - прим. ТАСС) у нас слабенькая. Думаю, если бы была девочка посильнее, даже без снятия лидеров из-за комбинезонов, могли побороться за медаль. Но какая разница - сняли лидеров или нет, это ответственный старт, это их проблемы, а у нас медаль", - сказал Васильев.

"Думаю, это пойдет на пользу нашему виду спорта, немножко обратят внимание, побольше выделят финансирования, и можно обкатывать молодых ребят, они у нас очень перспективные. Садреев, например, у нас тоже молодой парень, а какие прыжки показывает. Вполне возможно, что на следующих Играх будут и личные медали. Пятое и восьмое места в личных соревнованиях в нашем виде спорта - очень достойный результат, а сегодня они вообще совершили невозможное", - добавил собеседник агентства.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.