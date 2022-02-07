Украинская биатлонистка Семеренко досрочно завершила выступление на Олимпиаде в Пекине

ТАСС, 7 февраля. Украинская биатлонистка Валентина Семеренко больше не выступит на Олимпийских играх в Пекине из-за проблем со здоровьем и возвращается на родину. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментарий которого приводит украинский портал Champion .

В понедельник Семеренко не смогла финишировать в индивидуальной гонке на 15 км. Победительницей стала немка Дениз Херрман.

"Валентина хотела реабилитироваться за выступление в смешанной эстафете, начала торопиться, - сказал Брынзак. - С горами шутки плохи, и как я понял, Валя потеряла сознание или была близка к этому. В итоге медицинский штаб посоветовал ей вернуться на родину, что она и сделает".

Семеренко 36 лет, она является обладательницей золотой медали Олимпиады в Сочи в эстафете. Также на ее счету золото чемпионата мира 2015 года в масс-старте и семь побед на чемпионатах Европы.