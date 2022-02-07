Олимпийского чемпиона лыжника Большунова пригласили в "Сириус"

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" пригласил российского лыжника Александра Большунова, завоевавшего золото в соревнованиях по скиатлону на Олимпийских играх в Пекине, посетить образовательный центр. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Совета федеральной территории Сириус Дмитрий Савин.

Золото Большунова стало первым для российской команды на Олимпиаде в Пекине.

"Воспитанники "Сириуса" с интересом следят за Олимпийскими играми и были бы счастливы встретиться с Александром лично. Приглашаем спортсмена к нам в центр, думаю, его история успеха стала бы отличной мотивацией для наших детей в их будущих достижениях", - сказал Савин.

С 2017 года Большунов учится в институте физической культуры и спорта Пензенского государственного университета и с 2021 года является получателем гранта президента РФ.

Большунову 25 лет, он представляет общество "Динамо". На Олимпиаде 2018 года он завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.