Тренер клуба НХЛ "Питтсбург" считает, что с Малкиным в составе команда становится сильнее

ТАСС, 8 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" становится сильнее, когда в составе находится российский нападающий Евгений Малкин. Об этом заявил главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

В понедельник стало известно, что Малкин попал в ковид-протокол НХЛ.

"Конечно, мы разочарованы, - сказал Салливан. - С Малкиным в составе мы чувствуем себя лучшей командой. Что касается тех, кого мы поставим в состав, то этим мы занимаемся весь год. У нас большая и разносторонняя команда".

Малкину 35 лет, он был выбран "Питтсбургом" в 2004 году на драфте НХЛ в первом раунде под общим вторым номером. Хоккеист выступает за клуб с 2006 года. В составе "Питтсбурга" Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Россиянин пропустил старт текущего сезона НХЛ из-за восстановления после операции, с момента возвращения на лед он провел 12 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал восемь голевых передач.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона, после 46 матчей команда набрала 62 очка. Следующую игру клуб проведет в гостях против "Бостона" 9 февраля.