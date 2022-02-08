Сноубордистка Надыршина заявила, что не могла тренироваться перед Играми из-за карантина

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российская сноубордистка София Надыршина, завершившая выступление в параллельном гигантском слаломе на Олимпиаде на этапе 1/8 финала, прилетела в Пекин в понедельник вечером и не успела опробовать трассу. Об этом она рассказала журналистам.

В 1/8 финала Надыршина уступила 0,03 секунды нидерландской спортсменке Мишель Деккер.

"Я прилетела вчера вечером, у меня не было времени адаптироваться. У меня не было тренировок, я была на карантине две недели", - сказала спортсменка.

По ее словам, она расстроена результатом. "Я лидировала, но пошла по низам - это моя ошибка. Только моя и ничья другая. Три сотые - это на самом деле много", - сказала Надыршина.

Надыршиной 18 лет, она представляет ЦСКА, в 2021 году россиянка стала чемпионкой мира в параллельном слаломе, а также серебряным призером в параллельном гигантском слаломе.