Российских прыгунов с трамплина наградили серебряными медалями Олимпиады

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 8 февраля. /ТАСС/. Российские прыгуны с трамплина были награждены серебряными медалями Олимпийских игр в Пекине по итогам смешанных командных соревнованиях, которые прошли в понедельник. Награды были вручены россиянам в ходе медальной церемонии на объекте "Медал плаза".

Отечественные прыгуны на лыжах с трамплина впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпиады

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова набрала 890,3 балла. Победу одержала сборная Словении, набравшая 1 001,5 балла. Третье место заняла команда Канады (844,6). По ходу соревнований командам Германии, Австрии, Японии и Норвегии не засчитали попытки из-за неправильной экипировки.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

Садрееву 18 лет, он является воспитанником детско-юношеской спортивной школы Лениногорска Республики Татарстан. В активе спортсмена бронзовая медаль юниорского чемпионата мира 2021 года. 19-летняя Махиня, представляющая Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи, является чемпионкой России и серебряным призером молодежного чемпионата мира. Ранее на Олимпиаде в Пекине она стала седьмой в личных соревнованиях на нормальном трамплине, показав лучший результат среди россиянок.

Климову 28 лет, он представляет спортивную школу олимпийского резерва "Старт" в Перми и трижды входил в тройку призеров этапов Кубка мира, имея по одной медали каждого достоинства. 30-летняя Аввакумова (спортивная школа олимпийского резерва "Воробьевы горы") - трехкратная победительница Универсиады. Кроме того, на счету спортсменки одна золотая, три серебряные и семь бронзовых наград этапов Кубка мира.