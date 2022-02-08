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Олимпиада-2022 в Пекине

МОК объяснил причину переноса церемонии награждения в командном турнире фигуристов

Церемония должна была состояться во вторник
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перенос церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию Игр в Пекине связан с юридическими консультациями Международного олимпийского комитета (МОК) с Международным союзом конькобежцев (ISU). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Церемония должна была пройти во вторник.

"Сегодня в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU", - сообщили в пресс-службе.

Сборная России стала олимпийским чемпионом в этом виде программы. Олимпийские медали завоевали дебютанты Игр Камила Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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