Гарт заявила, что была уверена в попадании саночницы Ивановой в тройку призеров Олимпиады

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт была уверена в том, что саночница Татьяна Иванова завоюет медаль Олимпийских игр 2022 года в личных соревнованиях. Об этом Гарт рассказала ТАСС.

Татьяна Иванова во вторник завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Пекине в личных соревнованиях. Она стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских личных соревнованиях по санному спорту.

"Дороже ли серебро Сочи этой медали? Нет, эта дорогая, - сказала Гарт. - У меня много что есть сказать по этому поводу. В первую очередь о самой Тане - какой у нее был сезон, как она его провела со сломанной ногой. Она пропустила практически весь сезон".

"Такая у нее выдержка! Я не понимаю, откуда в женщине может быть столько таких волевых качеств. Честно говоря, знала, что она станет призером - я просто как женщина от женщины почувствовала эту энергию и сразу все поняла. Она еще так на меня посмотрела после второго заезда, кинула на меня взгляд - я просто поняла, что все. Она мне хотела сказать: "Не волнуйтесь, я все сделаю!" - продолжила собеседница агентства.

Президент ФССР отметила, что в этот день она не переживала. "Сегодня я не волновалась и просто ждала, когда она это сделает. Я просто была уверена в ней на 100%. Она столько пережила в этом сезоне - так собраться после перелома ноги, она только на днях сняла гипс", - подчеркнула она. "У нее огромный потенциал, она и в 2030 году может [выступить]", - резюмировала Гарт, отвечая на вопрос о перспективах 30-летней саночницы.

Чемпионка мира 2019 года Иванова получила травму ноги 21 ноября прошлого года во время командной гонки на первом этапе Кубка мира в Китае, врачи диагностировали у спортсменки повреждение связок и трещину в таранной кости. Было решено обойтись без операции, с конца ноября Иванова проходила лечение в одном из московских медицинских центров. 22 декабря врачи разрешили не до конца оправившейся после травмы саночнице вернуться в спорт при условии постоянного медицинского контроля.