На Олимпиаде в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов наград разыграют 9 февраля на Олимпиаде в Пекине. В пяти соревнованиях за медали будут бороться российские спортсмены.

Без россиян в среду пройдет лишь финал турнира по фристайлу в дисциплине "биг эйр". На участие в женском слаломе заявлено 88 горнолыжниц, от России выступят Екатерина Ткаченко, Полина Мельникова и Анастасия Горностаева, для которых Игры в Пекине станут первыми в спортивной карьере. Представительным будет участие российских сноубордисток в дисциплине "сноуборд-кросс". Здесь за медали будут бороться Кристина Пауль, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Александра Паршина.

Мужчины в среду будут соревноваться в санном спорте: в санях-двойках выступят Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров. В лыжном двоеборье заявлены Артем Галунин и Вячеслав Барков. В шорт-треке разыграют комплект медалей на дистанции 1500 метров. В четвертьфиналах будут участвовать россияне Денис Айрапетян, олимпийский чемпион Сочи в эстафете Семен Елистратов и Даниил Ейбог.

В среду стартует также мужской турнир по керлингу, который для российской команды Сергея Глухова откроется матчем с американцами - олимпийскими чемпионами 2018 года. В этот же день пройдут матчи между сборными Дании и Канады, Норвегии и Швейцарии, Китая и Швеции.

Также 9 февраля начнется мужской хоккейный олимпийский турнир, который второй раз подряд пройдет без представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Действующие чемпионы россияне сыграют против команды Швейцарии. Встреча начнется в 11:40 мск.