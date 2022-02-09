Главный тренер саночников рассказал, как отпразднует медаль Ивановой по возвращении домой

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов намерен по прилете домой организовать чайную церемонию в честь Татьяны Ивановой, завоевавшей во вторник бронзовую медаль Олимпиады в Пекине в личном первенстве. Об этом он сообщил журналистам.

Иванова стала первой россиянкой, выигравшей олимпийскую награду в женских соревнованиях по санному спорту в личных соревнованиях. На Играх 1980 года в американском Лейк-Плэсиде советские саночницы Вера Зозуля и Ингрида Амантова завоевали золото и бронзу соответственно.

"У меня есть своя традиция, свои отношения с Китаем. Я буду праздновать ее успех исключительно хорошим чаем, когда приеду домой", - сказал Чудинов.

"Этот "Снежный дракон" (такое название носит санно-бобслейная трасса в Пекине - прим. ТАСС) оказался к нам дружелюбен. В китайской мифологии дракон - это стихия. Стихия снега, воды и льда. И эта стихия проявила дружелюбие, надеюсь, ее отношение к нам останется хорошим и в дальнейшем", - заключил главный тренер.

Ивановой 30 лет, она представляет спортивное общество "Динамо". Спортсменка также является серебряным призером Игр в Сочи в эстафете, чемпионкой мира 2019 года, восьмикратной чемпионкой Европы.