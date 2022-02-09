Якушев: российским хоккеистам не хватало яркого нападающего в матче со швейцарцами

В среду россияне обыграли швейцарцев со счетом 1:0.

"Я участвовал в 10 чемпионатах мира и в двух Олимпиадах, все время первая игра запоминалась тем, что было сложно, накладывалась и нервозность, сегодня именно это и произошло, - сказал Якушев. - Не забывайте, что швейцарский хоккей очень сильный, у них очень сильная национальная команда, что она доказала на Олимпиаде в 2018 году. Поэтому считать, что наши сыграли плохо, я бы не стал, это и относится к игре швейцарцев. Две хорошие команды показали не самую выдающуюся игру, но нужно учитывать, что это первый матч, сделаем скидку".

"Победа есть победа, это тоже должно придать дополнительные силы в эмоциональном плане, что важно на Олимпийских играх, все будет нормально. Игра троек команды показала - нельзя говорить о том, что они сыграны. Не хватало ярких нападающих, которые бы угрожали воротам соперника, такой палочки-выручалочки. Таких нападающих бы нам в дальнейших играх, тогда все будет нормально", - добавил Якушев.

В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами.