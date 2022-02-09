Плющев: российские хоккеисты должны играть более мощно и ярко на Олимпиаде в Пекине

В среду россияне обыграли швейцарцев со счетом 1:0.

"Я бы сказал, что игра россиян была невыразительной, мы выиграли со счетом 1:0, но национальная команда пока немного не удовлетворяет болельщиков и ветеранов хоккея, - сказал Плющев. - Можно сделать сноску на стартовый матч, но это максимум пять-семь минут, остальное должно было входить в норму. Хоккей в исполнении сборной России должен быть более мощным и ярким, тем более, как многие говорят, что у них не было игровой практики, но тренерский штаб сам спланировал месячный перерыв. Если бы спланировали две недели или десять дней, то их бы и дали, это же интересы сборной и всего нашего хоккея, наш престиж".

"Все хотят видеть в сильной стране сильных спортсменов. Результат достигнут, взяли очки, но содержание игры далеко даже не от идеала. Сейчас предварительные матчи, многих вещей не решают, три команды из четырех проходят дальше. На других этапах будет все решаться, а там и соперники серьезные", - добавил собеседник агентства.

Плющев отметил, что российской команде нужно прибавить в результативности и игре в большинстве. "Хотелось бы видеть результативность получше от игроков, которые призваны в сборную, - отметил он. - Игра два с половиной периода 1:0 - это на тоненького, так что соперник показывал, что в состоянии создать моменты, но мастерства не хватало, чтобы завершить их. Естественно, нужно улучшить игру в большинстве, если попросили месяц на подготовку, то у меня вопрос, почему большинством занимался не [Сергей] Федоров, а [Сергей] Гончар?"

Сборные России и Швейцарии выступают в группе В с командами Чехии и Дании. Российские хоккеисты набрали три очка, швейцарцы - 0. Встреча между чехами и датчанами пройдет в среду и начнется в 16:00 мск. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с датчанами, а швейцарцы встретятся с чехами.