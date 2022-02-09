Барышева: олимпийская бронза шорт-трекиста Елистратова сопоставима с золотом

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бронзовая медаль зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине в шорт-треке на дистанции 1 500 метров, которую завоевал россиянин Семен Елистратов, сопоставима с золотом. Такое мнение ТАСС по телефону высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Елистратов в среду завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 1 500 метров. Он финишировал с результатом 2 минуты 9,267 секунды. Обладателем золотой награды стал Хван Дэ Хон из Южной Кореи, показавший время 2 минуты 9,219 секунды. Серебро завоевал канадец Стивен Дюбуа (2.09,254).

"Пока присутствует только трепет, еще не отпустил меня финальный забег Семена, - сказала Барышева. - Он был необычным с точки зрения количества участников финального забега. Это добавляло волнения, в том числе с точки зрения тактической схемы, учитывая, что там было очень много представителей Кореи, соответственно, могли быть использованы командные тактики, а Семен был один".

"То, как он справился и с тактическим рисунком забега, и то, что он удержал призовое место, боровшись до финишной черты за золотую награду ,- показатель экстра-класса Семена. На сегодня фотофиниш определил крайне малые отрывы", - добавила она.

Барышева выразила надежду на то, что бронзовая медаль Елистратова "станет дополнительным мотиватором как для шорт-трекистов, так и для конькобежцев". "Хочется, чтобы медальный дух пропитал команду, и мы вышли на тот уровень, которого все от нас ждут. Дистанция 1 500 метров - это та дистанция, на которой мы рассчитывали на успех Елистратова. Он реализовал себя на той дистанции, где от него ждали, тем самым он подтвердил свой уровень", - подчеркнула собеседница агентства.

"Несмотря на экстраординарную ситуацию с количеством участников финального забега, Семен в одиночку справился со всеми тактическими задачами, обеспечив медаль себе и стране. Можно сказать, что эта бронза сопоставима с золотом, - отметила Барышева. - Каждый из трех участников, который оказался в итоге на пьедестале, до последних сантиметров дистанции претендовал на золото".