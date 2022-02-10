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Олимпиада-2022 в Пекине

На Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей

Россияне будут бороться за награды в шести дисциплинах

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей разыграют 10 февраля на Олимпиаде в Пекине. В шести дисциплинах за награды будут бороться российские спортсмены.

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Несмотря на установленный Натаном Ченом мировой рекорд в короткой программе (113,97 балла), полон интриг мужской одиночный турнир по фигурному катанию. Не так далеко от американца расположились японцы Юма Кагияма (108,12) и Сёма Уно (105,90). Также все ждут, что Юдзуру Ханю сможет реабилитироваться за неудачу в короткой программе и первым успешно выполнить четверной аксель. От сборной России в борьбу вступят Евгений Семененко (седьмое место; 95,76 балла), Марк Кондратюк (15; 86,11) и Андрей Мозалев (23; 77,05).

Впервые в истории Олимпиад золото будет разыграно в командной акробатике в лыжном фристайле. Сборная России, которую представляют Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров, является одним из претендентов на медали.

В лыжных гонках женщины пробегут 10 км классическим стилем. От России на старт выйдут Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и серебряный призер Игр в Пекине в скиатлоне Наталья Непряева.

В конькобежном спорте женщины будут соревноваться на дистанции 5 000 м. За сборную России выступит действующая обладательница мирового рекорда на этой дистанции (6:39.02) Наталья Воронина.

Эстафета саночников и продолжение керлинга

Саночники выступят в эстафете. Сборная России будет представлена среди 14 участвующих команд. У российской команды на старт выйдут Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Сразу две медали разыграют сноубордисты. У мужчин в сноуборд-кроссе от России на старт выйдет Даниил Донских. У женщин в финале хаф-пайпа россиянок не будет.

Скелетонистам пока предстоит провести первую и вторую попытки. От России выступят Даниил Романов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев. Российское представительство будет самым большим наряду с немецким.

Также продолжится круговой турнир в керлинге. Мужская сборная России в среду в упорном матче уступила команде США (5:6). Теперь ей предстоит матч с хозяевами Олимпиады. Российские керлингистки же только начнут свой турнирный путь, им также предстоит матч с американками. В сборную России на Олимпиаде входят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Горнолыжники разыграют медали в суперкомбинации, состоящей из скоростного спуска и слалома. Здесь российские спортсмены представлены не будут.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидерство по числу золотых наград захватила сборная Германии (пять золотых и три серебряные награды). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - шведы (4-1-2). Российская команда лидирует по общему числу наград, на ее счету 11 медалей (2-3-6).

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия5308
2Норвегия42410
3Швеция4127
4Нидерланды3317
5Китай3205
6Австрия24410
7Италия2417
8Россия23611
9Словения2125
10США1517
11Франция1506
12Канада1258
13Япония1124
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Белоруссия0101
21Венгрия0022
22Финляндия0011
22Польша0011

 

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