На Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей разыграют 10 февраля на Олимпиаде в Пекине. В шести дисциплинах за награды будут бороться российские спортсмены.
Несмотря на установленный Натаном Ченом мировой рекорд в короткой программе (113,97 балла), полон интриг мужской одиночный турнир по фигурному катанию. Не так далеко от американца расположились японцы Юма Кагияма (108,12) и Сёма Уно (105,90). Также все ждут, что Юдзуру Ханю сможет реабилитироваться за неудачу в короткой программе и первым успешно выполнить четверной аксель. От сборной России в борьбу вступят Евгений Семененко (седьмое место; 95,76 балла), Марк Кондратюк (15; 86,11) и Андрей Мозалев (23; 77,05).
Впервые в истории Олимпиад золото будет разыграно в командной акробатике в лыжном фристайле. Сборная России, которую представляют Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров, является одним из претендентов на медали.
В лыжных гонках женщины пробегут 10 км классическим стилем. От России на старт выйдут Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и серебряный призер Игр в Пекине в скиатлоне Наталья Непряева.
В конькобежном спорте женщины будут соревноваться на дистанции 5 000 м. За сборную России выступит действующая обладательница мирового рекорда на этой дистанции (6:39.02) Наталья Воронина.
Эстафета саночников и продолжение керлинга
Саночники выступят в эстафете. Сборная России будет представлена среди 14 участвующих команд. У российской команды на старт выйдут Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.
Сразу две медали разыграют сноубордисты. У мужчин в сноуборд-кроссе от России на старт выйдет Даниил Донских. У женщин в финале хаф-пайпа россиянок не будет.
Скелетонистам пока предстоит провести первую и вторую попытки. От России выступят Даниил Романов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев. Российское представительство будет самым большим наряду с немецким.
Также продолжится круговой турнир в керлинге. Мужская сборная России в среду в упорном матче уступила команде США (5:6). Теперь ей предстоит матч с хозяевами Олимпиады. Российские керлингистки же только начнут свой турнирный путь, им также предстоит матч с американками. В сборную России на Олимпиаде входят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Горнолыжники разыграют медали в суперкомбинации, состоящей из скоростного спуска и слалома. Здесь российские спортсмены представлены не будут.
В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидерство по числу золотых наград захватила сборная Германии (пять золотых и три серебряные награды). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - шведы (4-1-2). Российская команда лидирует по общему числу наград, на ее счету 11 медалей (2-3-6).
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|5
|3
|0
|8
|2
|Норвегия
|4
|2
|4
|10
|3
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|4
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|5
|Китай
|3
|2
|0
|5
|6
|Австрия
|2
|4
|4
|10
|7
|Италия
|2
|4
|1
|7
|8
|Россия
|2
|3
|6
|11
|9
|Словения
|2
|1
|2
|5
|10
|США
|1
|5
|1
|7
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|2
|5
|8
|13
|Япония
|1
|1
|2
|4
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|22
|Финляндия
|0
|0
|1
|1
|22
|Польша
|0
|0
|1
|1