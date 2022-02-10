На Олимпиаде в Пекине разыграют восемь комплектов медалей

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Восемь комплектов медалей разыграют 10 февраля на Олимпиаде в Пекине. В шести дисциплинах за награды будут бороться российские спортсмены.

Несмотря на установленный Натаном Ченом мировой рекорд в короткой программе (113,97 балла), полон интриг мужской одиночный турнир по фигурному катанию. Не так далеко от американца расположились японцы Юма Кагияма (108,12) и Сёма Уно (105,90). Также все ждут, что Юдзуру Ханю сможет реабилитироваться за неудачу в короткой программе и первым успешно выполнить четверной аксель. От сборной России в борьбу вступят Евгений Семененко (седьмое место; 95,76 балла), Марк Кондратюк (15; 86,11) и Андрей Мозалев (23; 77,05).

Впервые в истории Олимпиад золото будет разыграно в командной акробатике в лыжном фристайле. Сборная России, которую представляют Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров, является одним из претендентов на медали.

В лыжных гонках женщины пробегут 10 км классическим стилем. От России на старт выйдут Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и серебряный призер Игр в Пекине в скиатлоне Наталья Непряева.

В конькобежном спорте женщины будут соревноваться на дистанции 5 000 м. За сборную России выступит действующая обладательница мирового рекорда на этой дистанции (6:39.02) Наталья Воронина.

Эстафета саночников и продолжение керлинга

Саночники выступят в эстафете. Сборная России будет представлена среди 14 участвующих команд. У российской команды на старт выйдут Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Сразу две медали разыграют сноубордисты. У мужчин в сноуборд-кроссе от России на старт выйдет Даниил Донских. У женщин в финале хаф-пайпа россиянок не будет.

Скелетонистам пока предстоит провести первую и вторую попытки. От России выступят Даниил Романов, Александр Третьяков и Евгений Рукосуев. Российское представительство будет самым большим наряду с немецким.

Также продолжится круговой турнир в керлинге. Мужская сборная России в среду в упорном матче уступила команде США (5:6). Теперь ей предстоит матч с хозяевами Олимпиады. Российские керлингистки же только начнут свой турнирный путь, им также предстоит матч с американками. В сборную России на Олимпиаде входят Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Горнолыжники разыграют медали в суперкомбинации, состоящей из скоростного спуска и слалома. Здесь российские спортсмены представлены не будут.

В медальном зачете Олимпиады в Пекине лидерство по числу золотых наград захватила сборная Германии (пять золотых и три серебряные награды). Вторыми идут норвежцы (4-2-4), третьими - шведы (4-1-2). Российская команда лидирует по общему числу наград, на ее счету 11 медалей (2-3-6).