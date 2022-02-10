Фигурист Чен рассказал, что не считал себя главным фаворитом Олимпиады в Пекине

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию американец Натан Чен не считал себя главным фаворитом Игр в Пекине. Об этом он рассказал журналистам.

Чен по сумме короткой и произвольной программ набрал 332,60 балла (113,97+218,63) и победил в мужском одиночном турнире.

"Старался не читать, что пишут в соцсетях, больше концентрировался внутренне, - сказал Чен. - Но не могу сказать, что, приезжая сюда, перед стартом соревнований я считал себя главным претендентом на победу. Были сильные японские спортсмены. Нужно было быть в великолепной форме".

Чен признался, что выступление в короткой программе было для него более эмоциональным, а произвольная программа вышла более рабочей. "Все сейчас, как в вихре, - продолжил спортсмен. - Получить такую возможность было просто великолепно. Стать олимпийским чемпионом всегда было моей мечтой, конечно же. Все это было бы невозможно без поддержки людей вокруг меня. Я хочу разделить с ними этот момент. Конечно же, я получил удовольствие от выступления. Когда сделал прыжки, нельзя было расслабляться, но я стал больше получать наслаждение от катания".

Чену 22 года, он является трехкратным чемпионом мира в одиночном катании. В короткой программе на Олимпиаде в Пекине он побил мировой рекорд японца Юдзуру Ханю. Американцу принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ. Чен является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в командном турнире.