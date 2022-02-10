Минспорт контролирует ситуацию с переносом церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ контролирует развитие ситуации, связанной с церемонией награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у российской фигуристки Камилы Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой.

"Министерство спорта находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию, - сказал Матыцин. - Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в зимних Олимпийских играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации".

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования "Самбо-70" и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля. Сборная России занимает девятое место в общем зачете Олимпийских игр, завоевав две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Лидирует команда Норвегии (5-3-4), вторыми идут спортсмены из Германии (5-3-0), третьими - из Австрии (4-4-4). Российская сборная занимает третье место по общему числу наград (11), уступая норвежцам и австрийцам (по 12).