Бородавко: лыжница Непряева снизила скорость в середине гонки на 10 км на Олимпиаде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева снизила скорость в середине гонки на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал по телефону тренер спортсменки Юрий Бородавко.

Непряева стала лучшей из россиянок в гонке на 10 километров с раздельным стартом классическим стилем на Олимпийских играх в Пекине, став четвертой и проиграв бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице - 31,6 секунды. Золото завоевала норвежка Тереза Йохауг, второе место заняла финка Кертту Нисканен, третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски. Юлия Ступак заняла седьмое место, Татьяна Сорина стала десятой, Лилия Васильева - 15-й.

"Должно пройти определенное время, чтобы спокойно посмотреть, провести анализ этой гонки. Все было не столько однозначно, как хотелось бы, то есть слишком быстрое начало, провал в середине, если не провал, то снижение скорости, и мощный финиш. В итоге 0,1 секунды не хватило до призового места, очень обидно. Не могу сказать, что чувствует Наталья, она сейчас на допинг-контроле, я ее еще не видел", - сказал Бородавко.

Тренер отметил, что составы на олимпийские эстафетные гонки еще не определены. "Мужская гонка еще будет завтра. На женскую эстафету есть несколько вариантов, решение будет приниматься на тренерском совете", - сказал он.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.