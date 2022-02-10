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Олимпиада-2022 в Пекине
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Норвежка Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на Олимпиаде. Непряева - четвертая

Второй стала финка Кертту Нисканен, третьей - ее соотечественница Криста Пярмякоски
Тереза Йохауг Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тереза Йохауг
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Победительница преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (отставание - 0,4 секунды), третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски (+31,5). Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала четвертой и проиграла бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице - 31,6 секунды. Юлия Ступак заняла седьмое место (+52,5), Татьяна Сорина стала десятой (+1.11,1), Лилия Васильева - 15-й (+1.26,1).

Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. На нынешних Играх норвежка одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.

Для 33-летней Нисканен нынешняя серебряная награда стала третьей на Олимпиадах. Пярмякоски 31 год, она завоевала третью бронзовую медаль Олимпийских игр. Также на счету спортсменки два серебра.

Непряевой 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете, а на нынешних Играх заняла второе место в скиатлоне. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски". Непряева представляет спортивное общество "Динамо" из Москвы.

Сборная Норвегии благодаря победе Йохауг поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место занимают немцы (5-3-0), третьими идут австрийцы (4-4-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). Российская сборная занимает третье место по общему числу наград (11), уступая норвежцам и австрийцам (по 12). Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Норвегия53412
2Германия5308
3Австрия44412
4Швеция4127
5США3519
6Нидерланды3317
7Китай3205
8Италия2428
9Россия23611
10Словения2125
11Франция1506
12Канада13610
13Япония1247
14Швейцария1034
15Южная Корея1012
15Австралия1012
17Новая Зеландия1001
17Чехия1001
17Словакия1001
20Финляндия0123
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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