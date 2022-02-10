Норвежка Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на Олимпиаде. Непряева - четвертая

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Победительница преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финка Кертту Нисканен (отставание - 0,4 секунды), третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски (+31,5). Лучшая из россиянок Наталья Непряева финишировала четвертой и проиграла бронзовому призеру 0,1 секунды, победительнице - 31,6 секунды. Юлия Ступак заняла седьмое место (+52,5), Татьяна Сорина стала десятой (+1.11,1), Лилия Васильева - 15-й (+1.26,1).
Йохауг 33 года, она является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете. На нынешних Играх норвежка одержала вторую победу, 5 февраля она заняла первое место в скиатлоне. Норвежская спортсменка является 14-кратной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.
Для 33-летней Нисканен нынешняя серебряная награда стала третьей на Олимпиадах. Пярмякоски 31 год, она завоевала третью бронзовую медаль Олимпийских игр. Также на счету спортсменки два серебра.
Непряевой 26 лет, на Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменка стала бронзовым призером в эстафете, а на нынешних Играх заняла второе место в скиатлоне. Российская лыжница также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В нынешнем сезоне она стала первой россиянкой, выигравшей общий зачет многодневной гонки "Тур де Ски". Непряева представляет спортивное общество "Динамо" из Москвы.
Сборная Норвегии благодаря победе Йохауг поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады, завоевав 5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место занимают немцы (5-3-0), третьими идут австрийцы (4-4-4), российская команда располагается на девятой строчке (2-3-6). Российская сборная занимает третье место по общему числу наград (11), уступая норвежцам и австрийцам (по 12). Следующий комплект медалей у лыжниц на Олимпиаде будет разыгран 12 февраля в эстафете.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Норвегия
|5
|3
|4
|12
|2
|Германия
|5
|3
|0
|8
|3
|Австрия
|4
|4
|4
|12
|4
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|5
|США
|3
|5
|1
|9
|6
|Нидерланды
|3
|3
|1
|7
|7
|Китай
|3
|2
|0
|5
|8
|Италия
|2
|4
|2
|8
|9
|Россия
|2
|3
|6
|11
|10
|Словения
|2
|1
|2
|5
|11
|Франция
|1
|5
|0
|6
|12
|Канада
|1
|3
|6
|10
|13
|Япония
|1
|2
|4
|7
|14
|Швейцария
|1
|0
|3
|4
|15
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|15
|Австралия
|1
|0
|1
|2
|17
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|17
|Чехия
|1
|0
|0
|1
|17
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|20
|Финляндия
|0
|1
|2
|3
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1