Туктамышева поддержала фигуристку Валиеву на фоне спекуляций с допингом

ТАСС, 10 февраля. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поддержала Камилу Валиеву после появившейся информации о возможной положительной допинг-пробе российской фигуристки. Спортсменка выложила соответствующий пост в Instagram.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой.

"Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс. Держись, девочка! Все будет хорошо!" - написала Туктамышева.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.