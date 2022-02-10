Медведева призвала СМИ дождаться официальных новостей вокруг ситуации с Валиевой

ТАСС, 10 февраля. Журналистам необходимо быть более терпеливыми и дождаться официальных заявлений о причине переноса церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Такое мнение высказала двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева в Instagram .

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Камилы Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. В тот же день МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой.

"Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете и кликбейт очень важен для вас. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождемся официальных новостей", - написала Медведева.

Также Медведева выразила поддержку Валиевой: "Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Все, что я хотела тебе сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу!"

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.