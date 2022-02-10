В Спортивном арбитражном суде заявили, что не занимаются рассмотрением ситуации с Валиевой

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не занимается рассмотрением ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине. МОК назвал спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте россиянки.

"Спортивный арбитражный суд не занимается этим вопросом. Соответственно, мы не можем давать комментариев по этому поводу", - говорится в сообщении CAS.