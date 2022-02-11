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Олимпиада-2022 в Пекине

Поздняков: российские хоккеисты на Олимпиаде должны прибавлять по ходу турнира

В пятницу российская команда обыграла датчан со счетом 2:0

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на олимпийском турнире должна прибавлять от игры к игре. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Российская сборная в пятницу во втором матче олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 2:0. В стартовой встрече 9 февраля россияне выиграли у швейцарцев (1:0).

"От игры к игре ребята должны прибавлять. Сегодня более качественная игра, особенно во втором-третьем периоде. В первом периоде не давали раскатиться", - отметил Поздняков.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.

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Поздняков, Станислав АлексеевичОлимпиада-2022 в Пекине
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