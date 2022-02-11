Поздняков: российские хоккеисты на Олимпиаде должны прибавлять по ходу турнира

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на олимпийском турнире должна прибавлять от игры к игре. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

На эту тему

Российская сборная в пятницу во втором матче олимпийского турнира обыграла команду Дании со счетом 2:0. В стартовой встрече 9 февраля россияне выиграли у швейцарцев (1:0).

"От игры к игре ребята должны прибавлять. Сегодня более качественная игра, особенно во втором-третьем периоде. В первом периоде не давали раскатиться", - отметил Поздняков.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.