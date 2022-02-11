Карнаухов: российским хоккеистам необходимо улучшать некоторые аспекты игры на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России надо надо улучшать некоторые аспекты игры по ходу олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Павел Карнаухов.

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на олимпийском турнире

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Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. Карнаухов забросил победную шайбу. В стартовом матче турнира россияне победили швейцарцев (1:0).

"Со второй попытки залетела. Хорошее давление оказали. В любом случае надо улучшать некоторые аспекты", - сказал Карнаухов.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.