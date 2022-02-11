Карнаухов: российским хоккеистам необходимо улучшать некоторые аспекты игры на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России надо надо улучшать некоторые аспекты игры по ходу олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Павел Карнаухов.
Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. Карнаухов забросил победную шайбу. В стартовом матче турнира россияне победили швейцарцев (1:0).
"Со второй попытки залетела. Хорошее давление оказали. В любом случае надо улучшать некоторые аспекты", - сказал Карнаухов.
В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.