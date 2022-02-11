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Олимпиада-2022 в Пекине

Карнаухов: российским хоккеистам необходимо улучшать некоторые аспекты игры на Олимпиаде

Россияне в пятницу обыграли датчан со счетом 2:0
Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России надо надо улучшать некоторые аспекты игры по ходу олимпийского турнира. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Павел Карнаухов.

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Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. Карнаухов забросил победную шайбу. В стартовом матче турнира россияне победили швейцарцев (1:0).

"Со второй попытки залетела. Хорошее давление оказали. В любом случае надо улучшать некоторые аспекты", - сказал Карнаухов.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.

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