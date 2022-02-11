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Олимпиада-2022 в Пекине

Вратарь Федотов отметил, что российские хоккеисты не давали ему скучать в игре с датчанами

Россияне в пятницу победили датчан со счетом 2:0
Иван Федотов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Иван Федотов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Вратарь сборной России Иван Федотов рассказал журналистам, что полевые игроки команды не давали ему скучать в матче олимпийского турнира с датчанами.

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Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании. В стартовом матче турнира россияне победили швейцарцев (1:0). В обоих матчах ворота сборной России защищал Федотов.

"Очень приятно, что сухарь, но самые важные матчи впереди, держал себя в тонусе. Ребята не давали мне скучать. Думаю, что в следующем мачте будем играть лучше. Нет обилия голов, но это Олимпиада, все играют на победу, есть эмоции, надо быть хладнокровнее", - отметил Федотов.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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