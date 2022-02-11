Хоккеист сборной Дании отметил вратаря команды России Федотова, сравнив его с Кошечкиным

Сборная России обыграла команду Дании со счетом 2:0.

"Россия - команда выше уровнем, чем мы, это факт. Но мы держались сегодня в игре, у нас были шансы до самого конца. Они заслуживали победу, но мы следовали желаемому плану на игру и пытались достичь результата. Сегодня не получилось, но мы продолжим работать, мы пытались организовывать розыгрыши, когда владели шайбой, и хорошо действовали в обороне. Думаю, нам это удавалось", - сказал он.

Регин отметил, что самым опасным для датчан было звено капитана российской команды Вадима Шипачева. "Думаю, на бумаге у России самая хорошая команда здесь. Все ребята из КХЛ (Континентальной хоккейной лиги - прим. ТАСС), некоторые могли бы играть в НХЛ (Национальной хоккейной лиге - прим. ТАСС), феноменальный голкипер, - пояснил игрок. - Он немножко похож на [олимпийского чемпиона Василия] Кошечкина. Габаритный парень, я сначала думал, это Кошечкин, но нет. Думаю, у него получится [в НХЛ]".

Сборные России и Дании выступают в группе В. Российские хоккеисты одержали две победы в двух матчах и возглавляют квартет, набрав шесть очков. В стартовой встрече подопечные Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграли швейцарцев. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).