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Олимпиада-2022 в Пекине

Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

В пятницу лыжник Александр Большунов принес команде серебро, заняв второе место в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем
Татьяна Иванова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Иванова
© Антон Новодережкин/ТАСС

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России обошла команду Италии и переместилась с девятого места на восьмое в медальном зачете Олимпиады.

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После серебряной медали лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем у сборной России стало две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Итальянцы завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.

Первое место занимает команда Германии (6-3-0), вторыми идут норвежцы (5-3-5), третьими - австрийцы (4-6-4). По общему количеству наград сборная России делит третье место с канадцами (по 12), выше идут норвежцы (13) и австрийцы (14).

Большунов ранее завоевал золотую медаль в скиатлоне, также первое место заняли российские фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба - в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова (1 500 м) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Германия6309
2Норвегия53513
3Австрия46414
4США45110
5Нидерланды4318
6Швеция4127
7Китай3306
8Россия24612
9Италия2428
10Япония2248
11Словения2125
12Швейцария2057
13Франция1506
14Канада14712
15Финляндия1124
16Австралия1113
17Южная Корея1012
17Чехия1012
19Новая Зеландия1001
198Словакия1001
21Белоруссия0101
21Испания0101
23Венгрия0022
24Польша0011
25Латвия0011

 

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Олимпиада-2022 в Пекине
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