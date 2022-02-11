Сборная России поднялась на восьмое место в медальном зачете Олимпиады

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России обошла команду Италии и переместилась с девятого места на восьмое в медальном зачете Олимпиады.
После серебряной медали лыжника Александра Большунова в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем у сборной России стало две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. Итальянцы завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды.
Первое место занимает команда Германии (6-3-0), вторыми идут норвежцы (5-3-5), третьими - австрийцы (4-6-4). По общему количеству наград сборная России делит третье место с канадцами (по 12), выше идут норвежцы (13) и австрийцы (14).
Большунов ранее завоевал золотую медаль в скиатлоне, также первое место заняли российские фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба - в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина, бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекиста Семена Елистратова (1 500 м) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Германия
|6
|3
|0
|9
|2
|Норвегия
|5
|3
|5
|13
|3
|Австрия
|4
|6
|4
|14
|4
|США
|4
|5
|1
|10
|5
|Нидерланды
|4
|3
|1
|8
|6
|Швеция
|4
|1
|2
|7
|7
|Китай
|3
|3
|0
|6
|8
|Россия
|2
|4
|6
|12
|9
|Италия
|2
|4
|2
|8
|10
|Япония
|2
|2
|4
|8
|11
|Словения
|2
|1
|2
|5
|12
|Швейцария
|2
|0
|5
|7
|13
|Франция
|1
|5
|0
|6
|14
|Канада
|1
|4
|7
|12
|15
|Финляндия
|1
|1
|2
|4
|16
|Австралия
|1
|1
|1
|3
|17
|Южная Корея
|1
|0
|1
|2
|17
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|19
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|198
|Словакия
|1
|0
|0
|1
|21
|Белоруссия
|0
|1
|0
|1
|21
|Испания
|0
|1
|0
|1
|23
|Венгрия
|0
|0
|2
|2
|24
|Польша
|0
|0
|1
|1
|25
|Латвия
|0
|0
|1
|1