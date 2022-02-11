Фазель надеется, что сборная России по хоккею напрямую выйдет в четвертьфинал Олимпиады

ПЕКИН, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель в разговоре с корр. ТАСС выразил надежду на то, что российские хоккеисты пробьются в четвертьфинал Олимпиады с первого места в своей группе.

Россияне на Играх в Пекине провели два матча и в обоих одержали победы, обыграв команды Швейцарии (1:0) и Дании (2:0). Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав шесть очков. Второе место занимает команда Дании (3 очка; 2 игры), далее идут чехи (0; 1) и швейцарцы (0; 1).

"Я знал, что с Данией будет сложный матч. У нас очень хороший вратарь - это прекрасно. Заметьте, я говорю "мы", потому что я болею за российскую сборную и считаю ее также своей, - сказал Фазель. - Хороший старт, два матча "на ноль". Ждем теперь игры с чехами, надеюсь, что выйдем напрямую в четвертьфинал".

Заключительный матч на групповом этапе сборная России проведет против чехов 12 февраля.