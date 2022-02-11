Крянин: борьба Большунова и Нисканена в гонке с раздельным стартом была интересной

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Борьба российского лыжника Александра Большунова и финна Ийво Нисканена в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим стилем на Олимпиаде в Пекине была захватывающей и интересной. Такое мнение ТАСС высказал член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин.

В пятницу Большунов занял в гонке второе место. Золотую медаль завоевал Нисканен, бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо. Алексей Червоткин занял пятое место.

"В моем понимании Саша настраивался на вторую половину дистанции, ему удалось в конце отыграть, не хватило, скажем, дистанции, Нисканен - лучший дистанционщик-классист. Но борьба была захватывающей и интересной", - сказал Крянин.

13 февраля пройдет мужская лыжная эстафета. "Окончательное решение по мужской эстафете будет принято тренерским составом, который сейчас в Пекине. Да, Алексей Червоткин доказал, что он является одним из лучших классистов, быть в пятерке на классической разделке - очень почетно, думаю, если ему доверят бежать классическую часть эстафеты, он не подведет", - добавил собеседник агентства.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.