Матыцин: министерство спорта продолжит оказывать всю необходимую поддержку Валиевой

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену ее временного отстранения.

"Министерство спорта полностью проинформировано о ситуации, связанной с обнаружением запрещенного препарата по результатам анализа допинг-пробы, которую РУСАДА взяло в декабре 2021 года у Камилы Валиевой. Информация о получении положительного результата исследования допинг-пробы поступила 8 февраля. Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Минспорт находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией нашей страны на Олимпийских играх в Пекине. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России, просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев", - сказал Матыцин.

Матыцин подчеркнул, что Россия подтверждает свою приверженность принципам нулевой терпимости к любым нарушениям антидопинговых правил. По словам министра спорта, в стране создана эффективная и открытая система антидопингового контроля. "Об этом говорит тот факт, что РУСАДА в 2021 году отобрало 10 770 допинг-проб, это на четверть больше, чем в 2020 году, в том числе провело тестирование максимального количества кандидатов в состав сборной ОКР на Игры в Пекине. Все допинг-пробы направляются для анализа в независимые зарубежные лаборатории".

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник, однако была отменена из-за положительного результата допинг-теста у российской фигуристки. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.