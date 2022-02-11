Борис Михайлов: российским хоккеистам следует наглее играть в атаке на Олимпиаде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по хоккею должны играть наглее и более целеустремленно в атаке на олимпийском турнире в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

В пятницу россияне обыграли датчан со счетом 2:0 во втором матче группового этапа олимпийского турнира.

"Давайте начнем с того, что надо поздравить команду с победой, - сказал Михайлов. - Что касается результативности, то защитники соперника не дают нашим нападающим вылезти на ворота, а наши нападающие, видимо, не очень настойчивы, что-то им мешает. Надо, чтобы наши нападающие забивали, потому что второй гол был в пустые ворота".

"Нужно, чтобы они прибавили в игре в атаке, потому что к обороне вопросов нет, вратарь играет хорошо, ему помогает вся команда. Но в атаке нужно понаглее и целеустремленнее действовать, особенно в завершающих стадиях. Конечно, в большинстве надо как можно больше через защитников играть, тогда все получится", - добавил Михайлов.

В заключительном матче предварительного этапа сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии. Российская команда является действующим олимпийским чемпионом. В Пхёнчхане российские хоккеисты в финале обыграли сборную Германии со счетом 4:3 в овертайме.