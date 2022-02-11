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Олимпиада-2022 в Пекине

Каменский: российские хоккеисты еще не нашли свою игру на Олимпиаде

Российская сборная в пятницу победила датчан со счетом 2:0

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине еще не нашла свою игру. Такое мнение ТАСС по телефону высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

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Сборная России в пятницу со счетом 2:0 обыграла команду Дании.

"Хочу поздравить всех с победой, это уже радует. А так, ищем свою игру; есть хорошие моменты, есть плохие. Над большинством нужно работать, чтобы улучшить его и забивать. Игра в большинстве - негативный момент; численное преимущество у нас было пять раз, но мы ни разу не забили", - сказал Каменский.

"Из хорошего могу выделить командную игру. Ребята все вместе стараются. Сейчас индивидуально нельзя играть - весь хоккей это комбинационная игра. Нужно больше комбинационной игры, больше бросков, больше остроты у ворот соперника. Ну и в завершении атаки нужно забрасывать шайбы - моменты есть, но пока забить не можем и работаем над этим", - добавил собеседник агентства.

В заключительном матче предварительного этапа олимпийского турнира сборная России 12 февраля сыграет с командой Чехии. Российские хоккеисты одержали вторую победу в двух матчах и возглавляют свою группу, набрав шесть очков. В стартовом матче россияне со счетом 1:0 обыграли швейцарцев.

Если выступающая в группе B вместе с россиянами сборная Чехии в начавшемся в 11:40 мск матче в основное время не обыграет команду Швейцарии, россияне досрочно выйдут в четвертьфинал Олимпиады. В эту стадию турнира пройдут победители трех групп, а также лучшая сборная из числа занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/4 финала.

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