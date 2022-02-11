Большунов заявил, что недоволен серебром олимпийской гонки с раздельным стартом

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов остался недоволен тем, что ему не удалось завоевать золотую медаль в гонке с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем, победу одержал финн Ийво Нисканен. Бронзовым призером стал норвежец Йоханнес Клебо.

"Как тут можно быть довольным? Довольным был бы, если бы все прошло по плану и мог бы выиграть. Второй круг был потяжелее, все-таки высота и одна из самых сложных трасс", - сказал Большунов.

По его словам, у него было неплохое физическое состояние во время гонки. "Если бы еще 15 [километров] коньком пробежали, то, возможно бы, догнал Ийво", - пошутил Большунов.

Он добавил, что Нисканен в пятницу был на высоте. "Когда между нами начал расти отрыв, то я понял, что главная задача - удержать второе место. Я понимал, что на последних двух-трех километрах не отыграть 20-25 секунд", - сказал спортсмен.

Большунову 25 лет, он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в скиатлоне, также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Он стал рекордсменом в истории отечественных лыж среди мужчин по числу олимпийских наград, превзойдя достижение четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, на счету которого пять медалей (четыре золотые и одна серебряная).