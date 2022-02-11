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Олимпиада-2022 в Пекине

Тарасова не верит, что фигуристка Валиева принимала запрещенные препараты

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира является положительный результат допинг-теста россиянки

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не могла принимать допинг. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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История, вызывающая вопросы.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о распределении медалей командного турнира будет принято Спортивным арбитражным судом после рассмотрения апелляций Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев на отмену временного отстранения Валиевой.

"Жду официальных решений. Я просто не верю, что был допинг", - сказала Тарасова.

Ранее в Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник, однако была отменена из-за положительного результата допинг-теста у российской фигуристки. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаОлимпиада-2022 в ПекинеВалиева, Камила Валерьевна
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