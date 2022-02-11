Анцелиович: детальное рассмотрение дела Валиевой произойдет после решения по иску МОК

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила. Решение о выступлении Валиевой в личных соревнованиях на Олимпиаде будет принято Спортивным арбитражным судом (CAS) после рассмотрения апелляций МОК и Международного союза конькобежцев (ISU) на отмену ее временного отстранения.

"Сейчас будет рассматриваться только один вопрос - о временном отстранении и возможности Камиле принять участие в индивидуальных соревнованиях. Больше ничего выездная панель CAS рассматривать не будет. Рассмотрение по существу будет потом, на самом деле пока непонятно, какой орган будет рассматривать это дело - будет ли это дисциплинарно-антидопинговый комитет РУСАДА, или антидопинговые организации согласятся и сразу пойдут в CAS, или они это кому-то делегируют. Пока сказать тяжело", - сказала Анцелиович.

"Дальнейшие перспективы оценить тяжело, потому что мы не знаем позицию, которую заявят адвокаты спортсменки. На самом деле, по триметазидину есть вполне успешные случаи и в нашей практике - у Clever Consult, были случаи, когда признавали отсутствие вины именно за этот препарат", - добавила собеседница агентства.

Также она пояснила, что необходимо сделать для положительного исхода дела. "Каждый случай индивидуален, например, в прошлый раз мы обнаружили, что следы триметазидина содержались в централизованно выдаваемом спортивными врачами спортсменам лекарственном препарате, который был загрязнен. Конечно, в такой ситуации международные федерации и CAS встали на стороны спортсменки, потому что она никак не могла предположить, что выдаваемый спортивными врачами препарат может содержать следы запрещенной субстанции, которая, конечно же, не была указана на упаковке. Это было отсутствие вины или халатности", - отметила юрист.

Шансы выступить в индивидуальных соревнованиях

Эксперт рассказала, при каких обстоятельствах Валиева сможет выступить в индивидуальных соревнованиях, которые стартуют 15 февраля. "[Сможет выступить] Если временное отстранение не восстановят. Сейчас Валиева не является временно отстраненной - она может тренироваться и принимать участие в соревнованиях. До 15 февраля CAS примет решение, если он поддержит РУСАДА, она будет участвовать, а если восстановит временное отстранение - не сможет. Если Валиева примет участие в индивидуальных соревнованиях, то судьбу результатов этих соревнований, как и командных, будет решать тот орган, который будет рассматривать дело по существу", - пояснила Анцелиович.

"Вопрос медали за командные соревнования и, если она будет участвовать в индивидуальных, этого результата, будет приниматься, когда установят факт нарушения антидопинговых правил - пока он не установлен. Когда и, если установят факт нарушения, будет приниматься решение по последствиям, только тогда будет приниматься решение по медалям", - продолжила она.

По мнению собеседницы агентства, шансы на то, что Валиева сможет выступить в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине - 50 на 50. "Может быть, а может и не быть. Раз они смогли убедить членов дисциплинарно-антидопингового комитета РУСАДА, если сейчас смогут убедить арбитров CAS в том, что существует большая вероятность того, что это было вызвано употреблением загрязненного продукта, есть шансы на то, что ей не восстановят временное отстранение и сохранят его. Безусловно, арбитры CAS примут во внимание то, что это главный старт четырехлетия как для Камилы, так и для ее соперников", - сказала юрист.

"Может ли быть предвзятость дисциплинарно-антидопингового комитета РУСАДА в отношении Валиевой? Мне тяжело сказать, поскольку я не знаю, какая была представлена позиция. Но общероссийские антидопинговые правила предусматривают такую возможность - они не действовали в противоречие этим правилам. Они воспользовались той возможностью, которая была предусмотрена, а насколько они при принятии решения руководствовались иными мотивами, а не только заявленными спортсменкой, этого я сказать не могу", - добавила собеседница агентства.

"Кодекс, помимо того, что относит таких спортсменов к категории "защищаемых лиц" и предусматривает к ним меньшие санкции, а также облегченный режим доказывания, обязательно предусматривает проведение расследования в отношении персонала спортсмена. К этой категории относятся и родители, и тренеры, и врачи, и менеджеры команды. Все делается для того, чтобы выявить, кто виноват, поскольку все прекрасно понимают, что ребенок вряд ли сам был инициатором. Думаю, что будет проведено расследование, надеюсь, мы узнаем, чья была вина, если действительно было попадание запрещенного препарата", - резюмировала Анцелиович.

Сборная России с Валиевой в составе завоевала золотые медали Олимпиады в командном турнире. Церемония награждения победителей и призеров должна была пройти во вторник, однако была отменена. Второе место заняли американцы, третье - японцы, четвертое - канадцы.