Матыцин: лыжник Большунов сделал все для завоевания награды в олимпийской гонке на 15 км

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов приложил все усилия, чтобы подняться на пьедестал по итогу гонки на 15 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В пятницу Большунов стал вторым в гонке на 15 км классическим стилем, россиянин завоевал шестую олимпийскую медаль в карьере.

"Поздравляю Александра Большунова с серебром в классической гонке раздельным стартом, - сказал Матыцин. - Это было красивое выступление нашего прославленного чемпиона. Для Александа это уже шестая олимпийская медаль в карьере - рекорд в истории отечественных мужских гонок. Наш спортсмен приложил все силы в борьбе за награду, разделив подиум с достойными соперниками. Поздравляю Федерацию лыжных гонок России, президента и главного тренера сборной Елену Вяльбе, личного тренера спортсмена Юрия Бородавко и желаю успехов на следующих стартах", - сказал Матыцин.

Большунову 25 лет, он является олимпийским чемпионом и чемпионом мира в скиатлоне, также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр, шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Он стал рекордсменом в истории отечественных лыж среди мужчин по общему числу олимпийских наград, превзойдя достижение четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова, на счету которого пять медалей (четыре золотые и одна серебряная).