В Госдуме заявили о поддержке фигуристки Валиевой

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева не может быть виновна в применении допинга и заслуживает поддержки. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Я по-прежнему считаю, что это не Валиева - сама она не могла сознательно принимать подобные препараты, - сказал Свищев. - Всем нам необходимо дождаться официального решения суда, но на данный момент она не отстранена, ее тесты на Играх - чистые. Мы будем разбираться, проводить расследование того, как тот препарат пусть в минимальном объеме, но попал к ней в организм. Но на данный момент этот вопрос не рассматривается, сейчас важно, что она должна участвовать в Играх".

"Мы же уверены на сто процентов, что это не ее вина, будем поддерживать нашу звездочку", - добавил собеседник агентства.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.