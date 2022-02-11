В ОКР призвали болельщиков поддержать комментариями в интернете фигуристку Валиеву

ТАСС, 11 февраля. Олимпийский комитет России (ОКР) призвал болельщиков поддержать фигуристку Камилу Валиеву в связи с разбирательством по допинговому делу спортсменки. Сообщение опубликовано в Telegram-канале комитета.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

"На совсем еще юную, хрупкую, обаятельную девушку, невероятно талантливую, фантастическую спортсменку обрушилось тяжелейшее испытание, - говорится в сообщении. - Интернет дает возможность писать слова поддержки в режиме реального времени без пауз. Так пусть Камила почувствует вашу любовь и искренние эмоции. Ей сейчас это очень нужно!"

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой. В пробе спортсменки был обнаружен триметазидин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет, Международный союз конькобежцев и Всемирное антидопинговое агентство не согласились со снятием временного отстранения и оспорили решение дисциплинарного комитета РУСАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Решение о допуске спортсменки к участию в одиночном женском катании на Играх будет принято до 15 февраля.