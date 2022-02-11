Скелетонист Рукосуев назвал причину неудачного выступления на Олимпийских играх

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Неготовность справляться с уровнем нагрузки на соревнованиях по скелетону на зимних Олимпийских играх в Пекине стала причиной неудачного выступления россиянина Евгения Рукосуева. Такое мнение спортсмен высказал в разговоре с журналистами.

В пятницу завершились соревнования у мужчин в скелетоне. Золото и серебро Олимпийских игр завоевали представители Германии Кристофер Гротхер (4 минуты 01,01 секунды) и Аксель Юнг (+0,66 секунды). Тройку лучших замкнул китаец Янь Вэньган (+0,76). Россиянин Евгений Рукосуев стал шестым, отстав от победителя на 1,39 секунды.

"Езда была совсем неуверенная, - сказал Рукосуев. - Первый заезд был неплохой, остальные - я на тренировках лучше ездил, чем на соревнованиях. Это все просто из-за моей головы, она не справилась с уровнем нагрузки или чем-то еще. Старт был хороший, первый соревновательный заезд тоже, а дальше все пошло по накатанной вниз".

"Сегодня я исправил вчерашние ошибки, но появились новые, которых даже на тренировках не было. Я даже не знал, как их исправить", - добавил российский скелетонист.