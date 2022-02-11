Рукосуев высказался о проблемах сборной России по скелетону на Олимпиаде

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Проблемы в сборной России по скелетону на зимней Олимпиаде 2022 года, о которых в социальных сетях рассказала обладательница бронзы Игр-2014 в Сочи Елена Никитина, существуют. Об этом журналистам рассказал российский скелетонист Евгений Рукосуев.

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В пятницу член сборной России по скелетону Елена Никитина на своей странице в социальной сети Instagram сделала серию публикаций об атмосфере в команде, признавшись, что она "была морально уничтожена еще в середине сезона". Спортсменка также отметила, что в сборной есть конфликты, которые долгое время пытались скрыть от общественности.

"Не хочу ничего наговорить на эмоциях. Комментировать не буду, могу такое сказать, что потом будет стыдно перед тренерским составом, перед командой и всеми болельщиками. Не хочу", - сказал Рукосуев, отвечая на вопрос о публикациях Никитиной.

"Проблемы [о которых она говорит], конечно, есть. Она бы не стала так писать все это", - добавил он.

Никитина в Пекине после двух заездов занимает 18-е место. Третья и четвертая попытки состоятся 12 февраля.

Рукосуев в пятницу занял шестое место в соревнованиях у мужчин в скелетоне, отстав от победителя на 1,39 секунды. Золото и серебро Олимпиады завоевали представители Германии Кристофер Гротхер (4:01,01) и Аксель Юнг (+0,66 секунды). Тройку лучших замкнул китаец Янь Вэньган (+0,76).