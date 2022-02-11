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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонист Третьяков сообщил, что планирует выступить на еще одной Олимпиаде

В пятницу россиянин стал четвертым на Играх в Пекине
Александр Третьяков Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Александр Третьяков
© Антон Новодережкин/ТАСC

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Российский скелетонист Александр Третьяков планирует продолжить карьеру до Олимпийских игр 2026 года. Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу Третьяков стал четвертым на Олимпиаде в Пекине. Обладателем золотой медали стал германский скелетонист Кристофер Гротхер, второе место занял его соотечественник Аксель Юнг, третий результат показал китаец Янь Вэньган.

"Проехал сегодня два заезда, были большие ошибки. Я не видел, конечно, как он (Янь Вэньган - прим. ТАСС) проехал, кто передо мной едет, сколько выигрывает я не видел. Столько лет готовился, в хорошей форме был, подвел себя, семью, друзей, тренерский штаб, виноват, конечно, только я сам, мне с этим жить. Дальше отдохну и буду готовиться к следующим стартам", - сказал Третьяков.

Также Третьяков отметил, что собирается выступить на еще одной Олимпиаде. "Да, надеюсь", - добавил скелетонист.

Третьякову 36 лет, он является олимпийским чемпионом 2014 года, бронзовым призером Игр 2010 года, чемпионом мира 2013 года, двукратным победителем Кубка мира.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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