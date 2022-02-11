Спортивный арбитражный суд принял апелляции МОК и WADA на отмену отстранения Валиевой

ТАСС, 11 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

История, вызывающая вопросы. Что известно о скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде

Апелляции рассмотрит выездная панель CAS в Пекине. Дата слушаний будет объявлена позднее.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Также о намерении подать апелляцию в CAS заявил Международный союз конькобежцев.

Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде Валиева выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной.

Решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.