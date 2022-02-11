{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Футбольный стадион в Сенегале назовут в честь Мане

Арена будет располагаться в родном городе игрока
Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане AP Photo/Themba Hadebe
Описание
Нападающий сборной Сенегала по футболу Садио Мане
© AP Photo/Themba Hadebe

ТАСС, 11 февраля. Футбольный стадион в Сенегале будет назван в честь нападающего английского "Ливерпуля" Садио Мане. Об этом сообщил мэр города Седиу Абдулай Диоп, слова которого приводит телеканал Leral.

На эту тему
Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций
Сборная Сенегала по футболу впервые в истории стала победителем Кубка африканских наций

Отмечается, что стадион, который располагается в родном городе футболиста, пока находится в стадии строительства. По информации источника, его открытие состоится в 2023 году.

"Я хотел бы дать имя Садио Мане стадиону в Седиу, чтобы выразить признание всего региона этому человеку. Он делает наш регион и город Седиу известными для всего мира. Садио Мане действительно заслуживает этого подарка", - сказал Диоп.

6 февраля сборная Сенегала впервые в истории стала победителем Кубка африканский наций - крупнейшего международного турнира в Африке среди национальных команд. В финале сенегальцы победили египтян в серии пенальти (4:2), основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. Мане принял участие в семи матчах, забил три мяча и сделал две голевые передачи. Также на счету форварда победный пенальти в серии послематчевых ударов в финале.

Мане 29 лет, в составе "Ливерпуля" он выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром английского первенства, забив 22 мяча.

Теги
Мировой футбол
Летние олимпийские виды спорта
Волейболистки казанского "Динамо" проиграли "Фенербахче" в матче Лиги чемпионов
Встреча завершилась со счетом 0-3
Читать полностью