На Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей разыграют 12 февраля на Олимпиаде в Пекине. Во всех дисциплинах за награды будут бороться российские спортсмены.

В биатлоне Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов пробегут 10-километровый спринт. В стартовой олимпийской биатлонной гонке - смешанной эстафете - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов и Латыпов финишировали третьими. Цветков стал лучшим из российских спортсменов в индивидуальной гонке на 20 км, заняв четвертое место с одним промахом на четырех огневых рубежах.

Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова примут участие в эстафетной гонке 4х5 км. Ступак и Непряева выступят классическим стилем, Сорина и Степанова - свободным. На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане Ступак, Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская были третьими, а на Играх в Пекине Непряева уже завоевала серебряную медаль в скиатлоне.

В конькобежном спорте женщины выступят в четвертьфинале командной гонки преследования. За сборную России побегут Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева и Евгения Лаленкова. В этот же день будут разыграны медали на 500-метровке у мужчин, где будут соревноваться чемпион мира на этой дистанции Руслан Мурашов, бронзовый призер мирового первенства Виктор Муштаков и Артем Арефьев.

Даниил Донских и Кристина Пауль выступят в турнире смешанных команд в сноуборде.

Скелетон и прыжки с трамплина

Комплект наград в скелетоне будет разыгран у женщин по итогам третьего и четвертого заездов. После двух попыток Юлия Канакина находится на 13-м месте, а бронзовый призер Олимпиады Елена Никитина идет только 18-й. Лидирует австралийка Жаклин Нарракотт.

Женская сборная России по керлингу проведет два матча в рамках предварительного раунда - с командами Южной Кореи и Японии. Заключительную встречу группового этапа олимпийского турнира проведет мужская сборная России по хоккею. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с чехами.