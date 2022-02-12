На Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Шесть комплектов медалей разыграют 12 февраля на Олимпиаде в Пекине. Во всех дисциплинах за награды будут бороться российские спортсмены.
В биатлоне Максим Цветков, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов пробегут 10-километровый спринт. В стартовой олимпийской биатлонной гонке - смешанной эстафете - Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Логинов и Латыпов финишировали третьими. Цветков стал лучшим из российских спортсменов в индивидуальной гонке на 20 км, заняв четвертое место с одним промахом на четырех огневых рубежах.
Лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова примут участие в эстафетной гонке 4х5 км. Ступак и Непряева выступят классическим стилем, Сорина и Степанова - свободным. На прошлой Олимпиаде в Пхёнчхане Ступак, Непряева, Анастасия Седова и Анна Нечаевская были третьими, а на Играх в Пекине Непряева уже завоевала серебряную медаль в скиатлоне.
В конькобежном спорте женщины выступят в четвертьфинале командной гонки преследования. За сборную России побегут Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Анастасия Григорьева и Евгения Лаленкова. В этот же день будут разыграны медали на 500-метровке у мужчин, где будут соревноваться чемпион мира на этой дистанции Руслан Мурашов, бронзовый призер мирового первенства Виктор Муштаков и Артем Арефьев.
Даниил Донских и Кристина Пауль выступят в турнире смешанных команд в сноуборде.
Скелетон и прыжки с трамплина
Комплект наград в скелетоне будет разыгран у женщин по итогам третьего и четвертого заездов. После двух попыток Юлия Канакина находится на 13-м месте, а бронзовый призер Олимпиады Елена Никитина идет только 18-й. Лидирует австралийка Жаклин Нарракотт.
Женская сборная России по керлингу проведет два матча в рамках предварительного раунда - с командами Южной Кореи и Японии. Заключительную встречу группового этапа олимпийского турнира проведет мужская сборная России по хоккею. Подопечные Алексея Жамнова сыграют с чехами.
Пристальное внимание также будет приковано к ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой. В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что причиной переноса церемонии награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде, где победителем стала российская команда, является положительный результат допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило временное отстранение на фигуристку, которое она успешно оспорила.
Решение о распределении медалей командного турнира будет принято после рассмотрения апелляций, которые Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали на решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене временного отстранения Валиевой в Спортивный арбитражный суд.
После публикации заявления ITA Олимпийский комитет России (ОКР) выступил в поддержку Валиевой, сообщив о предоставлении юридической помощи спортсменке. Президент ОКР Станислав Поздняков допустил, что решение по допинг-пробе российской фигуристки могли намеренно задержать до окончания командного турнира. В ОКР подчеркнули, что все допинг-пробы Валиевой, взятые после 25 декабря, дали отрицательный результат. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что не сомневаются в честности и чистоте спортсменки, приложат все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажут необходимую всестороннюю помощь.
В фигурном катании на Олимпиаде 12 февраля вступают в борьбу танцевальные дуэты. Россию в этом виде представят чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин, а также Диана Дэвис и Глеб Смолкин.