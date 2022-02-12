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Баскетбольные еврокубки

"Барселона" обыграла "Реал" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги

Встреча закончилась со счетом 86:68

ТАСС, 12 февраля. Баскетбольный клуб "Барселона" победил со счетом 86:68 мадридский "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Мадриде.

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Самым результативным игроком матча стал центровой "Реала" Уолтер Таварес (25 очков). В составе "Барселоны" больше всех очков набрал разыгрывающий защитник Николас Лапровиттола (20).

"Барселона" возглавила турнирную таблицу, на счету команды 20 побед в 25 матчах. "Реал" находится на втором месте, имея такое же соотношение побед и поражений, но уступая "Барселоне" по дополнительным показателям.

Следующий матч в рамках Евролиги "Барселона" проведет на выезде против петербургского "Зенита" 25 февраля, "Реал" днем ранее сыграет в гостях с литовским "Жальгирисом".

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