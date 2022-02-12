Валиева с улыбкой прошла мимо журналистов после тренировки на Олимпиаде

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Победительница командного турнира Олимпийских игр в Пекине российская фигуристка Камила Валиева с улыбкой прошла через микст-зону после тренировки в субботу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Валиева покинула тренировку в Пекине в сопровождении руководителя службы информации Олимпийского комитета России (ОКР) и пресс-атташе сборной ОКР на Играх Константина Выборнова и начальника команды по фигурному катанию Валерия Артюхова. Российские журналисты встретили спортсменку аплодисментами, фигуристка прошла улыбаясь.

В пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство, также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

После тренировки в пятницу Валиева прошла через микст-зону в одиночестве, закрыв лицо капюшоном. Российские представители СМИ поддержали спортсменку аплодисментами, в то время как журналист из британского издания кричал вслед спортсменке: "Камила, вы чисты? Вы принимали допинг?"

Решение об участии Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля.