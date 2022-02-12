Фетисов считает, что нужно разобраться с обстоятельствами вокруг допинг-теста Валиевой

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало заявление, в котором сообщается, что причиной задержки проведения анализов фигуристки Камилы Валиевой и предоставления стокгольмской лабораторией отчетности послужила очередная волна коронавируса и рост заболеваемости среди персонала учреждения. При этом, как сообщил ТАСС источник, допинг-пробы спортсменки, сданные в середине января в Таллине во время чемпионата Европы, были проанализированы быстрее, чем декабрьские, взятые на чемпионате России в Санкт-Петербурге, хотя обеими в период коронавирусных ограничений занималась одна и та же лаборатория. Он также отметил, что ковидные ограничения были сняты в Швеции только 9 февраля.

"Думаю, обязательно надо разбираться. Сложная история! Почему-то мы все время попадаем в эти капканы", - сказал Фетисов.

"Я больше переживаю за девочку. Ни за кого так не переживал в последнее время. Похоже, ее вины нет в любом случае. Есть всякие форс-мажорные истории, но для этого выездная панель CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС) и есть. Насколько я знаю, РУСАДА вовремя отправляло запросы, почему нет результатов, но не знаю, как в этой связи работала Федерация фигурного катания на коньках России, потому что эти мероприятия на Олимпийских играх проводит международная федерация", - добавил он.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что CAS разберется в деле, в которое "вовлечена 15-летняя девочка, которая в полной мере не отвечает за свои действия - она находится под опекой своих родителей". "Будем ждать вердикта CAS, который, думаю, должен будет учесть все эти моменты. Будем держать кулачки! Камила, дорогая, держись - думаю, что твоей вины тут точно нет!", - резюмировал Фетисов.

Ситуация вокруг допинг-теста Камилы Валиевой

7 февраля сборная России, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В рамках этих соревнований 15-летняя фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 - в произвольной. 11 февраля Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев.

Камила Валиева тренируется под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является действующей чемпионкой России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). Решение об участии фигуристки в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято 13 января - в этот день состоится заседание выездной панели CAS по делу об отмене временного отстранения россиянки.

Короткую программу на Олимпиаде в Пекине фигуристки покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 20 февраля.