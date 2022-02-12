Фигурист Кацалапов считает, что у них с Синициной не все получилось в ритм-танце

ПЕКИН, 12 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов не смогли избежать ошибок при исполнении ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение журналистам высказал Кацалапов.

Российские фигуристы Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на Олимпиаде

Синицина и Кацалапов занимают второе место после ритм-танца. Лидируют французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

"Расписание нас конкретно балует - только еще ночью осталось откататься, - сказал Кацалапов. - Уже вечер, тренировка поздняя, уже ко сну отходить, необычно. Что нужно для победы? Кататься наотмашь и не делать ошибки".

"Мы хорошо были готовы [после командного турнира], не все получилось - было пять дней, чтобы потренироваться, настроиться. Короткая программа сегодня прошла очень даже хорошо", - добавил фигурист.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.