Михайлов: российские хоккеисты должны сделать выводы из поражения от чехов на Олимпиаде

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сборная России по хоккею должна сделать выводы из поражения от команды Чехии в заключительном матче группового этапа олимпийского турнира на Играх в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР, член правления Федерации хоккея России (ФХР) Борис Михайлов.

Сборная России в субботу потерпела поражение в овертайме от команды Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счетом 5:6. Несмотря на этот результат, команда под руководством главного тренера Алексея Жамнова вышла в плей-офф, заняв первое место в группе B, где играла со сборными Дании, Чехии и Швейцарии.

"Кто больше сделал ошибок, тот и проиграл, - сказал Михайлов. - Если говорить в целом о матче, здесь было все - и интересные моменты, и ненужные удаления, и игра в меньшинстве, и игра в большинстве. Но есть одно "но" - этот матч не влиял на распределение мест для сборной России (команда досрочно гарантировала себе выход в плей-офф с первой строчки в группе B - прим. ТАСС). Между сборными России и Чехии всегда были принципиальные матчи, и жаль, что эту игру, которая для чехов что-то решала, а для нас нет, мы проиграли".

На 38-й минуте матча против чехов при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий Дмитрий Воронков получил удаление до конца матча (5+20 минут) за удар в голову соперника. За то время, что россияне играли в меньшинстве, сборная Чехии забросила две шайбы. "То, что он не хотел ударить соперника в голову и страховался от того, чтобы его не ударили - это однозначно. Но правила есть правила, закон есть закон", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, было ли удаление форварда справедливым.

"Поможет ли это поражение в ничего не значащем матче? Если не пойдет [команда может вылететь], но, думаю, что у нашей команды стоит совсем другая задача. Исходя из этой задачи они должны сделать выводы", - резюмировал член правления ФХР.