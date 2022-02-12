Якушев назвал непростительной ошибкой удаления российских хоккеистов в матче с чехами

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Удаления хоккеистов сборной России в матче группового этапа против чехов являются непростительной ошибкой и мешают организации игры. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Сборная России со счетом 5:6 проиграла в овертайме команде Чехии в заключительном матче группового этапа, потерпев первое поражение на олимпийском турнире. На 38-й минуте при счете 2:1 в пользу сборной России нападающий российской команды Дмитрий Воронков получил удаление до конца игры, сборная Чехии дважды сумела реализовать численное преимущество.

"Хорошая, интересная игра была, встретились традиционно принципиальные соперники. К сожалению, подкачала дисциплина. В таких матчах нельзя получать удаление до конца встречи, это очень сказывается на организации игры. Это непростительная, грубая ошибка нашей сборной, в частности игроков, которые так удаляются", - сказал Якушев.

"С другой стороны, забросили достаточно много шайб, чего не было в предыдущих играх, поэтому огорчительно, что проиграли, но есть и положительные моменты, появилась интересная игра в нападении. Надо делать выводы в вопросах дисциплины и продолжать готовиться дальше", - добавил собеседник агентства.

Сборные России и Чехии выступали в группе В. Российские хоккеисты одержали две победы в трех матчах и располагаются на первом месте в своем квартете, набрав семь очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев, во второй игре оказалась сильнее датчан (2:0). Второе место занимает команда Дании (6 очков; 3 игры), далее идут чехи (4; 3) и швейцарцы (1; 3).

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.