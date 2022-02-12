Фазель: сборная России по хоккею хорошо выступила на групповом этапе олимпийского турнира

ПЕКИН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Болельщикам сборной России по хоккею не стоит сильно расстраиваться из-за поражения в матче олимпийского турнира от чехов, команда хорошо сыграла на групповом этапе. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

В субботу сборная России в овертайме со счетом 5:6 проиграла чехам в заключительном матче группового этапа. Россияне по итогам трех игр стали первыми в группе B, набрав семь очков, и напрямую вышли в четвертьфинал турнира.

"Кто бы ни был соперником российской сборной, бояться не стоит. Команда хорошо выступила на групповом этапе, вышла с первого места, не надо драматизировать. Две первые игры вообще были сыграны на ноль, у команды отличный вратарь, и, более того, второй голкипер тоже силен", - сказал Фазель.

Также Фазель отметил работу тренерского штаба над атакующими действиями команды: "Ничего страшного, что не забили множество шайб в первых играх, сегодня зато забросили пять, - отметил он. - Думаю, это был психологический аспект больше, определенное волнение у игроков. Но мне нравится тренерский штаб сборной - [Алексей] Жамнов, [Сергей] Федоров - они сильные тренеры, были отличными нападающими, сумели настроить форвардов".

Олимпийские игры завершатся 20 февраля. Четвертьфинальные матчи пройдут 16 февраля, соперник сборной России определится позднее.